الشرقية تتصدر مخالفات نظام المبيدات البيئية

ضبطت فرق وزراة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء 20 مخالفا لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث بلغ إجمالي المخالفات 322.628 ريالا، وتوزعت المخالفات بين الدمام والأحساء والقطيف وجدة. فيما جاءت المخالفات كالتالي: مبيدات محظورة مبيدات غير مسجلة مبيدات مخالفة لظروف التخزين



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