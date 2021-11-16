تنويه من أمن الطرق بمنطقة الرياض

الشرقية تتصدر مخالفات نظام المبيدات البيئية ضبطت فرق وزراة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء 20 مخالفا لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 ربيع الثاني 1443 هـ 11 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول بالكلية التقنية في جازان أعلنت الكلية التقنية بجازان، عن موعد بدء التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 11 ربيع الثاني 1443 هـ 11 ربيع الثاني 1443 هـ

محاكم التنفيذ تباشر 297 طلبًا تنفيذيًا لأحكام أجنبية ومحكمين بقيمة 2.4 مليار ريال باشرت محاكم التنفيذ في المملكة، تنفيذ 297 طلبًا تنفيذيًا لأحكام أجنبية وأحكام محكمين "محليين وأجنبيين"، بقيمة إجمالية وصلت إلى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 ربيع الثاني 1443 هـ 11 ربيع الثاني 1443 هـ

589 بلاغا للحياة الفطرية في الربع الثالث من عام 2021 كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إحصائية بالبلاغات المرصودة والتي تمت مباشرتها خلال الربع الثالث من العام الجاري. حيث قال... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 ربيع الثاني 1443 هـ 11 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة يعتزم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع يستهدف حصر وتقييم المحميات الرعوية... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 11 ربيع الثاني 1443 هـ 11 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور سجلت منطقه نجران أقل عدد حوداث مرورية داخل المدن، خلال عامي 1440-1441، حيث بلغ إجمالي الحوداث 890 حادثا، وخارجها 584 بإجمالي 1.474 حادث... جدة : نجلاء الحربي ونجران: محمد آل مريح جدة : نجلاء الحربي ونجران: محمد آل مريح 11 ربيع الثاني 1443 هـ 11 ربيع الثاني 1443 هـ

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