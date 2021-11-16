السعودية | “التحذير من الأحزاب والفرق”.. لقاء بمنطقة الباحة 

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ الباحة :

عقد الشيخ عبدالله الشبانات، مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، لقاءً لتعزيز الأمن الفكري “عن بعد” يستهدف منسوبي فرع الباحة من إداريين و ميدانيين.

وأوضح ” الشبانات” خطوات التحزب الإقرار بالتعددية مع أن الحق واحد لا يتعدد في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية مسميات لمسمى واحد.

وقال إن التحزب قائم على الاتجاه الفردي وليس الجماعي والحزبية من أوجه البراجماتية الضارة بالمجتمع، كما حث منسوبي الفرع على الاجتهاد في تحقيق أهداف ورؤية الرئاسة العامة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكما أبدى إعجابه ببرنامج “دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري” والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة.

من جانبه، أوضح مدير عام الفرع، الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن برنامج “دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري” يأتي امتداداً للدور الفاعل للرئاسة العامة في ممارسة اختصاصاتها بتميز وإبداع، في جانب رفع كفاءة ومهارات منسوبيها في مجال الأمن الفكري تحصيناً لأنفسهم وتعزيزاً لأمن المجتمع الفكري.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف لرفع المستوى العلمي والحصانة الفكرية لدى منسوبي الفرع، تفعيلاً لدور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري لدى فئات المجتمع ليكون عضو الهيئة على قدر كبير من الوعي بمخاطر الانحراف الفكري.

واختتم أن البرنامج يتضمن دروس وكلمات مكثفة ومسابقة علمية موجهة لمنسوبي الفرع ينفذها عدد من القادة والمتخصصين في الجانب العلمي والفكري من مسؤولي الرئاسة.