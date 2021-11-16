شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل أمير الفوج الحادي عشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء أمير الفوج الحادي عشر بالأحساء مسلم بن محمد ابوثنين بمناسبة صدور الامر الملكي الكريم بتعيينه.

وقدم سموه التهنئة لأبوثنين بمناسبة التعيين ، منوهاً بالمسئوليات التي تتحملها افواج الحرس الوطني في المساهمة في حفظ الأمن.

من جهته قدم أمير الفوج الحادي عشر الشكر والتقدير لسموه أمير المنطقة الشرقية على كرم الاستقبال والتوجيهات السديدة.