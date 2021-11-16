شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : الكوادر البشرية المؤهلة علميًّا ومهنيًّا هي أساس التنمية الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم بمكتبه بديوان الإمارة اليوم رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين الدكتور عيسى بن حسن الانصاري وأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية ورؤساء وممثلين عن الجامعات العربية من 22 دولة ، وذلك بمناسبة استضافة جامعة الأمير محمد بن فهد اجتماع المجلس التنفيذي الأول لاتحاد الجامعات العربية والذي استمر لمدة ثلاثة أيام واقيم بمقر الجامعة .

وأشاد سموه بالجهود التي يقدمها الاتحاد من أجل التنسيق ورفع أداء الجامعات العربية وتكاملها من أجل الخروج بنتائج مفيدة للطلبة في مختلف الاقطار العربية، كما أشاد بما تقدمه جامعة الأمير محمد بن فهد من خدمة لأبناء المنطقة وبناتها، وما حققته من منجزات في كل المستويات، مؤكدًا أن الكوادر البشرية المؤهلة علميًّا ومهنيًّا هي أساس التنمية الحديثة، وأن على المؤسسات الجامعية دور كبير في تحقيق التطلعات وتقديم مخرجات تخدم الوطن، وتوجهات الحكومه الرشيدة.

بدوره رفع الدكتور الانصاري شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه للجامعة وبرامجها، وعلى كرم الاستقبال وحفاوة اللقاء.