اخبار السعوديه

«الطيران المدني» يدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - جدّدت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، التزامها بأهمية الاستدامة في قطاع الطيران كجزء من استراتيجيتها المعتمدة، حيث حدّدت خططًا لتحفيز الاستثمار في الطائرات الرائدة عالميًا ذات الكفاءة العالية.

وبيّنت الهيئة في جلسة نقاشية حول استدامة الطيران في معرض دبي للطيران أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستشهد فرص استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030م.

وأكّد مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد الخريصي، في ورقته التي ألقاها في المؤتمر، عزم الهيئة لتبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة، وتحسين مسارات الطيران وإجراءات التشغيل والحركة الأرضية، وتنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA)  وإعادة تشكيل الأجواء المملكة بشكلٍ يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود تصب في تطوير تجربة المسافر حيث تضع الهيئة العامة للطيران المدني المسافر أولاً.

اقرأ أيضًا:

وزير النقل: اتفاقيات «الخطوط » تدعم التوطين وترسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا