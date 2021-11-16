هل يمنع وجود مخالفات مرورية من تجديد الهوية ؟.. «الأحوال المدنية» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير، بأن المخالفات المرورية لا تمنع من تجديد الهوية الوطنية أو إتمام أي إجراء آخر في الأحوال المدنية.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «وجود مخالفات مرورية لا يمنع تنفيذ أي إجراءات لك في الأحوال المدنية، نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره: «هل يجب تسديد المخالفات المرورية في حال تجديد الهوية الوطنية؟».

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف في المرة الثانية وليس في المرة الأولى، ومقدارها ١٠٠ ريال، كما يتم تصوير الشخص من جديد عند إصدار بدل تالف.

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