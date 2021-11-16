شركة السودة تطلق النسخة الأولى لبرنامج الابتعاث في 3 تخصصات بقطاع السياحة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة السودة للتطوير (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة)، عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج الابتعاث لأبناء وبنات السودة ورجال ألمع، لتأهيلهم للعمل في قطاع السياحة.

وأوضحت شركة السودة –عبر تويتر- أنه استكمالًا لجهود الشركة في تمكين وتنمية المجتمع المحلي، نعلن عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج الابتعاث لأبناء وبنات السودة ورجال ألمع، بهدف تأهيلهم للمنافسة في سوق العمل وتنمية قطاع السياحة.

وأضافت أنها تسعد بالانضمام إلى برنامج ابتعاث السودة للتطوير، بهدف تعزيز المهارات في قطاعي السياحة والضيافة، ويتم ذلك عند طريق التسجيل في الرابط التالي اضغط هنا.

وأشارت إلى أن مراحل الدراسة تشمل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، في التخصصات التالية: السياحة والضيافة وفنون الطهو.

وأوضحت شركة السودة أن برنامج الابتعاث الخارجي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال رفع مستويات التعليم لمعايير عالمية تزود أبناء وبنات السودة ورجال ألمع، بمهارات وقدرات تنافسية في المجالات التي تساهم في تطوير منطقة المشروع.

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