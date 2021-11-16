بالصور.. ضبط مكسرات غير صالحة بمزرعة في الهفوف

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت أمانة الأحساء، من ضبط مزرعة بالهفوف يتم فيها تجهيز المكسرات في بيئة غير مطابقة للاشتراطات، تمهيدًا لبيعها في الأسواق، وتم تطبق الإجراءات النظامية.

وأوضحت أمانة الأحساء –عبر تويتر- أن الأمانة ممثلة في بلدية الهفوف، وخلال الجولات الميدانية وبالتعاون مع اللجنة الميدانية للمحافظة على الواحة، تم ضبط مزرعة تقوم بتجهيز المكسرات في بيئة غير مطابقة للاشتراطات لبيعها في الأسواق.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق الموقع، وإتلاف المضبوطات، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

من جهة أخرى، باشرت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية المبرز، بلاغًا عن وجود ورشة حدادة داخل احد المنازل السكنية، وتم التعامل وفق الانظمة النظامية.

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