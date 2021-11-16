هل يحق لشركات النقل السريع الحصول على المعلومات الشخصية.. «هيئة الزكاة» توضِّح

الرياض - محمد عبدالله - جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير، بأنه لا يحق لشركات النقل السريع الحصول على المعلومات الشخصية، أو صورة البطاقة، ويحق لها فقط الحصول على الاسم ورقم الهوية.

وأوضحت هيئة الزكاة –عبر تويتر- أنه في حال طلبت إحدى شركات النقل السريع، صورة من بطاقة الأحوال الشخصية، فتذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لا تطلب نسخة من بطاقة الأحوال للشحنات الشخصية.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ان البيانات الضرورية التي تطلبها لإنهاء شحنات العملاء، تشمل الاسم ورقم الهوية فقط.

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