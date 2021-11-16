أمانة العاصمة المقدسة تصادر 20 طنًا من الحديد والأخشاب

الرياض - محمد عبدالله - نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للمجاهدين والإدارة العامة للنظافة، حملة في حي جرهم بمكة المكرمة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 20 طنًا من الحديد والأخشاب والمظلات وإزالة المباسط العشوائية المخالفة وتنظيف المنطقة بالكامل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت البلدية متابعة الأسواق العشوائية التي تنتشر فيها ممارسة البيع بطرق غير نظامية في الطرقات العامة وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، والعمل على مدار الساعة لمتابعة مثل هذه المخالفات والقضاء عليها.

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