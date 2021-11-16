هدية من السعودية إلى باكستان مستوحاة من الحرم المكي والمسجد النبوي

أهدت السعودية ، مسجدين إلى باكستان يتسعان لأكثر من 16 ألف مصل، في مدينتي مانسيهرا، ومظفر أباد.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن "المملكة، أهدت باكستان، مسجد "الملك عبدالعزيز" بمدينة مانسيهرا، والذي يتسع لأكثر من 10 آلاف مصل، ومسجد "الملك فهد" بمدينة مظفر أباد والذي يتسع هو الآخر لأكثر من 6 آلاف مصل.

وأوضحت الصحيفة أن "المسجدين يحتويان على ساحات واسعة وتصاميم مميزة مستوحاة من مسجد الحرم المكي والمسجد النبوي"، مشيرة إلى أن السعودية بنت المسجدين في المناطق الباكستانية التي دمرها زلزال الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2005، لحاجتها إلى المساجد في تلك المناطق.

وأضافت أنه "تم تقديم، هذه الهدية، خلال حفل أقامه السفير السعودي لدى إسلام أباد، نواف بن سعيد المالكي، في مقر السفارة، لتسليم المسجدين رسميا إلى الحكومة الباكستانية، بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستانية، نور الحق قادري، الذي قام بالتوقيع على مذكرة استلام المسجدين.

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