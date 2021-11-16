فتح باب القبول بالكلية التقنية في جازان

وأوضحت الكلية، أن التسجيل سيكون متاحاً عبر " بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، في مجالات التقنية الإدارية تخصص إدارة مكتبية، والتقنية البيئية تخصص حماية بيئة، والتقنية الميكانيكية تخصص إنتاج، والتقنية الميكانيكية تخصص ميكانيكا السيارات، والتقنية الكهربائية تخصص آلات ومعدات كهربائية وتخصص قوى كهربائية، والحاسب وتقنية المعلومات تخصص دعم فني وتخصص شبكات الحاسب وتخصص برمجيات.
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