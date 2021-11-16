589 بلاغا للحياة الفطرية في الربع الثالث من عام 2021

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إحصائية بالبلاغات المرصودة والتي تمت مباشرتها خلال الربع الثالث من العام الجاري. حيث قال المركزفي تغريدة له عبر حسابه في تويتر: بأن قسم الجرائم الإلكترونية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قام في الربع الثالث من العام الحالي برصد 589 بلاغًا في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تم تحويل 564 بلاغاً منها للجهات المختصة، و25 بلاغاً لم يتم التعامل معها؛ لكونها قد وقعت خارج المملكة أوأنها مخالفات تم التعامل معها في السابق. *نسب المخالفات حسب المصدر %84 مواقع إلكترونية تجارية %11 بلاغ إلكتروني عبر منصة فطري %5 وسائل التواصل الاجتماعي



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