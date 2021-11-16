السعودية | جامعة حائل تنفذ فعاليات متنوعة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ حائل:

تنفذ جامعة حائل فعاليات متنوعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وبنك التنمية الاجتماعية، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وتشتمل على ورش عمل ، ومحاضرات علمية، وذلك في مقر كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي وكلية إدارة الأعمال.

وقال الدكتور راشد بن مسلط الشريف، رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على تهيئة كافة البرامج والفرص والفعاليات التي من شأنها دعم طلبة الجامعة وشباب المنطقة في كافة المجالات التي تسهم في تنمية مواهبهم، وتعزيز قدراتهم، وتتكامل مع تأهيلهم الأكاديمي في مختلف التخصصات، حيث إن نشر ثقافة الوعي بريادة الأعمال، والمشروعات الريادية ضمن أولويات الجامعة، ولذلك حرصت على تأسيس الوحدات والمراكز التي من شأنها تقديم الخدمات والإرشاد والتوجيه والدعم والرعاية التي تكفل لطلبتنا خوض غمار الأعمال بنجاح وتميز، مضيفاً أن الجامعة تحرص على بناء الشراكات المهمّة مع القطاعات ذات الأثر في هذا المجال، حيث قدمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، هذا الأسبوع، دعماً كبيراً من خلال برنامج رحلة الأعمال، هذا البرنامج الوطني المهم، كما أسهم فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في تقديم عدد من البرامج التي نأمل أن تسهم في خدمة الطلاب والطالبات وتقديم ما يثري تجربتهم.



ودعا رئيس الجامعة الطلبة إلى الحضور لاستثمار هذه الفرص بحضور البرامج النوعيّة المتنوعة التي ستكون متاحة خلال هذا الأسبوع والتي يتشرف منسوبو الجامعة والشركاء بتقديمها، حيث إن نجاح هذه البرامج يعتمد على تفاعل الطلبة، والاستفادة منها، وتحسين مدخلاتها ومخرجاتها.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والأعمال، الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو، أن هذه الفعاليات التي تعقدها الجامعة هذا الأسبوع وتحتضنها، تأتي امتدادا لجهود الجامعة في هذا السياق، حيث تعمل وحدات واحة الإبداع على تقديم العديد من البرامج على مدى العام التي تستهدف تنمية قدرات الطلاب، وتأهيلهم في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، ومجالات البرمجة، وبناء المشروعات الريادية في تلك المجالات، مشيراً إلى التجارب النوعية والأفكار المميزة التي يقدمها طلبة الجامعة وشباب المنطقة في هذه البرامج والورش التي تعقد في رحاب الجامعة، وفي أروقة واحة الإبداع.