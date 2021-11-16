شكرا لقرائتكم خبر عن تحت عنوان «شاعرية المكان» افتتاح «طويق الدولي للنحت» 21 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق برنامج الرياض آرت فعاليته الثانية "ملتقى طويق الدولي للنحت" والذي يقام تحت عنوان: "شاعرية المكان" في حي جاكس بالدرعية، بمشاركة 20 فنانًا محليًا ودوليًا، تم اختيارهم من قبل لجنة خبراء دولية استقبلت طلبات أكثر من 400 متقدم حول العالم.

وسيفتح أبوابه للزوار ابتداءً من يوم الأحد 16 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 21 نوفمبر 2021م، حتى 6 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 10 ديسمبر 2021م، ابتداءً من الساعة الثانية مساءً حتى الساعة الخامسة مساءً، بينما تمتد ساعات العمل في الملتقى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، حتى الساعة 9 مساءً.

وسيتم في ختام أعمال الملتقى إقامة معرض للإعلان عن أفضل ثلاثة أعمال في الملتقى بعد اختيارها من قبل لجنة خبراء عالمية، وتكريم كافة الفنانين المشاركين في الملتقى. كما سيتم نقل جميع الأعمال الفنية المشاركة في الملتقى إلى مواقعها الدائمة التي تم اختيارها بعناية في مواقع مختلفة من مدينة الرياض لتساهم في تخسين صورة المدينة وإشاعة الجمال في أرجائها والتحفيز الإلهام والإبداع بين سكانها وزوارها.

ويتاح الدخول مجانا لفعاليات الملتقى، بعد الحجز المسبق والحصول على تذاكر الدخول من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج "الرياض آرت" www.riyadhart.sa، وذلك ضمن التزام الملتقى بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزوار من جائحة كوفيد-19.

ويعد "ملتقى طويق الدولي للنحت" الفعالية الثانية بعد احتفالية "نور الرياض" ضمن برنامج "الرياض آرت" أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، والتي تهدف لتحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030 "، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية فيها، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.