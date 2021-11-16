طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة مهيأة اليوم الثلاثاء لظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعولق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة.

ووفق ما ذكر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد، لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ومرتفعات عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة في الصباح الباكر.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أما عن حالة الخليج العربي، فقال «الأرصاد»، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية شرقاً وشمالية إلى شمالية شرقية غرباً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.