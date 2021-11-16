توكلنا: لا يمكن التسجيل كمستخدم جديد بالتطبيق من خارج المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت تطبيق «توكلنا»، عن موقف التسجيل كمستخدم جديد بالتطبيق من خارج المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «لدي أحد الأقارب بالإمارات ولديه شريحة عليها أبشر ولكن لا تستقبل الرسائل كيف يمكن فتح التطبيق؟»

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي تطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر»: «لا يمكن التسجيل كمستخدم جديد بتطبيق توكلنا من خارج المملكة فقط يمكن الاستخدام في حال كان مسجلًا مسبقا من داخل المملكة ويمكنك معرفة الدول المتاحة لاستخدام تطبيق توكلنا عبر الرابط، اضغط هنا».

وأضاف: «التسجيل للزائرين يتطلب التواجد داخل المملكة وادخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، تحديد الجنسية، إدخال رقم الجوال وكلمة مرور».

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