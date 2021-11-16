«البلديات» تكشف أبرز مخالفتين بقاعات الأفراح والمناسبات

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن أبرز مخالفتين تم رصدهما في قاعات الأفراح والمناسبات، ضمن الإجراءات الخاصة بكورونا، وذلك في إطار تكثيف الوزارة لجولاتها الرقابية.

وأوضحت الوازرة –عبر تويتر- أن أبرز مخالفتين هما: عدم وجود نقطة فحص عند المدخل الرئيس للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا).

أما المخالفة الثانية فهي: عدم التزام الزوار والعاملين في القاعات، بارتداء الكمامة.

كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلةً بأمانات المناطق، نفذت خلال الأسبوعين الماضيين (920) زيارة رقابية لقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، وذلك للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية.

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