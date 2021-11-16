بالفيديو.. مختص بقطاع التأمين: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق

الرياض - محمد عبدالله - أكد المختص في قطاع التأمين، إياد اللهيبي، أن المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق، مشيرًا إلى أن أغلب الحوادث ناتجة عن أخطاء بشرية.

وقال اللهيبي في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن الهدف الرئيسي من هذا المنتج هو التغطية التأمينية حتى يتم استخدامها بأريحية من قبل العموم، مضيفًا أن المركبات ذاتية القيادة تقل خطورتها في الحوادث بنسبة 90 %، لأن غالبية الحوادث تنتج عن أخطاء بشرية، وهو ما سيؤدي إلى اختلاف تقدير التسعير والخدمات الاكتوارية.

وأوضح اللهيبي، أن المملكة سبقت العديد من الدول في هذه الخطوة من خلال طرح المنتج التأميني، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على استباقية التشريعات في سوق التأمين المحلي.

وأشار إلى أنه كان هناك تجارب على تلك المركبات لمدة سنة في عدة مدن، منها جدة والرياض والدمام، وهو ما يستوجب أن يكون لها منتج تأميني قبل تداولها.

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