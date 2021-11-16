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بالفيديو.. الأرصاد: توقعات بحالة مطرية قادمة على عدة مناطق الأسبوع المقبل

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الرياض - محمد عبدالله - توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أنَّ هناك فرصة لتكون حالة ماطرة قادمة الأسبوع المقبل على عدد من مناطق المملكة.

وقال القحطاني في تصريحات للإخبارية: «غدًا هو اليوم الخامس والأخير للحالة الماطرة التي شملت عدة مناطق حول المملكة، ومتبقٍ يوم واحد، فهناك فرصة لهطول أمطار متوسطة».

وأضاف: «هناك فرصة حالة ماطرة الأسبوع المقبل، قد تؤثر على الأجزاء الساحلية، وتشمل أجزاءً من حائل والشرقية والرياض».

وأتمَّ: «يجب أخذ الحيطة والحذر، ويجب على الجميع اتباع الإرشادات المعلنة، ويجب الحرص على متابعة أخبار الطقس عبر المركز الوطني للأرصاد».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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