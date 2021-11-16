«نيوم»: ترقبوا انطلاق الحدث الضخم في مكان لا مثيل له

الرياض - محمد عبدالله - طالبت شركة «نيوم» من متابعيها، الترقب لانطلاق الحدث الضخم، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنه الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقال الحساب الرسمي لـ«نيوم» عبر موقع «تويتر»: «فعّل التنبيهات وترقّب الحدث غدًا، تَرَقَّبْ انطلاق الحدث الضخم، في مكانٍ لا مثيل له على وجه الأرض، 8.00م بتوقيت المملكة العربية السعودية».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر، قد قال في وقت سابق، إن مدينة نيوم سيكون لديها قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها، وسوف تقودها التقنية.

وأضاف أن نيوم بشكل أساسي قدت أوجدت لتكون اقتصادًا مستقلًا؛ حيث تم بناؤها وتطويرها من 16 قطاعًا.

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