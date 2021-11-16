«الصخري» يحدِّد موعد بداية مواسم الشتاء «المربعانية والشبط والعقارب»

الرياض - محمد عبدالله - كشف المهتم بالأحوال الجوية والظواهر المناخية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، عن موعد بداية المواسم خلال فصل الشتاء وهي المربعانية والشبط والعقارب.

وقال الصخري –عبر تويتر- إن بداية المربعانية (الشتاء) ستكون بتاريخ ٣ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١م.

وأضاف أن بداية موسم «الشبط» ستكون بتاريخ ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٢م. بينما يبدأ موسم «العقارب» في ٩ رجب ١٤٤٣هـ، الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٢م،

وحول موعد انتهاء الشتاء، قال الصخري إن انتهاء البرد وبداية اعتدال الأجواء (تقريبا) فسيكون ابتداء من ١٢ شعبان ١٤٤٣هـ، ويوافق ما بعد منتصف شهر مارس ٢٠٢٢م.

اقرأ أيضا:

الزعاق يكشف أسباب ودلالات تسمية الأيام والمواسم لدى العرب