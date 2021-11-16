6 مناطق تتأثر بالحالة المطرية اليوم في السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مسار الحالة المطرية لليوم الثلاثاء، حيث شملت 6 مناطق وهي: حائل (حائل-بقعاء-الغزالة) ومعظم محافظات المنطقة. الحدود الشمالية (طريف-عرعر-رفحاء) الجوف(القريات طبرجل-سكاكا-دومة الجندل) القصيم(بريدة-عنيزة-الرس-البكيرية)ومعظم محافظات المنطقة. الشرقية(حفر الباطن-الخفجي) شمال منطقة الرياض(شقراء-المجمعة-الزلفي -الغاط). وأوضح المركز أن نوع الحالة ستكون-بمشيئة الله تعالى-أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع وجود بعض التأثيرات المصاحبة وهي: زخات من البرد جريان السيول رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.



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