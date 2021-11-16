شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يحذر من وجود ثغرات خطيرة في «Chrome» عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذير أمني عالي الخطورة بعد إصدار Google تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

تمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: عدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم، وتنفيذ برمجيات خبيثة

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 95.0.4638.69، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازمة عبر الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2021/10/stable-channel-update-for-desktop_28.html