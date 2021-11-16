شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «الخبر مدينة صديقة لذوي الاعاقة» بالتعاون مع جمعية سواعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي أن بلدية الخبر تضع ذوي الاعاقة في مقدمة مسيرتها التنموية، وتوسيع دائرة مشاركتهم في كافة المجالات بمشاريع ومبادرات عدة, والعمل على تمكين ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم وتعزيز فرص شملهم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية وحرصها الدائم على حصولهم على فرصهم الكاملة والعادلة والتي تمكّنهم من إطلاق إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم في جميع مناحي الحياة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس بلدية الخبر المهندس مشعل الحربي ومدير جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية الأستاذ خالد الهاجري ، أول أمس حيث تم الاتفاق على تبني مبادرة " الخبر صديقة لذوي الاعاقة " والتي سيتم من خلالها تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المواقع التي بحاجة لتحقيق معايير الوصول الشامل والتعاون على تصحيح الوضع القائم لكافة المرافق والمنشآت القائمة وتنفيذ الاشتراطات والمواصفات الخاصة بإنسيابية حركة ووصول ذوي الإعاقة الى تلك المرافق وازالة كافة العوائق ان وجدت وتأهيل البنى التحتية التي تكفل حرية الحركة والتنقل والتمتع بالخدمات كافة التي يحتاجها الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية في الخبر .