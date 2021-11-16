شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «رسالة للعالمين» يبرز دور الترجمة النسائية لخدمة قاصدي الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس, المعرض الثقافي "رسالة للعالمين" الهادف في مخرجاته إلى تسليط الضوء على دور الترجمة النسائية ومشاريعها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد السديس خلال التدشين أن المعرض الثقافي هدفه الإستراتيجي تسليط الضوء على الترجمة النسائية وإبراز خدماتها ومشاريعها وإنجازاتها والدور الفاعل في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين، مشيراً إلى حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين وتمكينها من خدمة القاصدات في العديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية في ضوء الضوابط الشرعية.

ويشتمل المعرض على منصة مخصصة للاستقبال وطاولات عرض تحوي معلومات عن مشاريع الترجمة النسائية، وإنجازاتها وخدمات الترجمة النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، وأخرى خاصة بآلية البينات ومجسم تشكيلي للمسجد الحرام بالكريستال وطاولة عرض خاصة بتطبيقات تفاعلية و (٥) استاندات توضح الجهود والأعمال المنجزة للترجمة النسائية في الحرمين الشريفين خلال جائحة فايروس كورونا الاستثنائية (كوفيد-١٩).

ويتضمن المعرض الثقافي العديد من المبادرات والبرامج النوعية للترجمة النسائية منها مبادرة تعليمهم إحسان ومبادرة ربيع الشهور المقدمة بعدة برامج (غراس مثمر-طوبى لمن أحياها-تمام المنة) ومبادرة ما استطعتم الخاصة بشرح صفة الصلاة على الكرسي ومبادرة مسك القيم للمنسوبات ومبادرة بلغتكم والعديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تجويد منظومة أعمال الترجمة النسائية.