تدشين ملتقى طويق للنحت بمشاركة 20 فنانًا محليًا ودوليًا

انطلقت فعاليات برنامج "الرياض آرت" المتمثلة في "ملتقى طويق الدولي للنحت" عصر أمس الإثنين، الذي يقام تحت عنوان: "شاعرية المكان" في حي جاكس بالدرعية، بمشاركة 20 فنانًا محليًا ودوليًا من دول: سلطنة عُمان، إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، إسبانيا، المكسيك، كولومبيا، نيوزلندا، هولندا، بلغاريا، مقدونيا الشمالية، رومانيا، سلوفينيا، وجورجيا. تمَّ اختيارهم من قبل لجنة خبراء دولية استقبلت طلبات أكثر من 400 متقدم حول العالم.

ويجسد الملتقى اهتمام المملكة بكافة أنواع الفنون والفنانين على المستويين المحلي والعالمي من خلال توفير مناخ إبداعي يسهم في تقديم لغة فنية تلهم شعوب العالم، ويشتمل على ممارسة الفنانين المشاركين لأعمال "النحت الحي" أمام الجمهور طيلة فعاليات الملتقى، إلى جانب عدد من الأنشطة الثقافية والفنية من أبرزها، عقد أكثر من 30 ورشة عمل وندوة فنية بمشاركة متحدثين محليين وعالميين لمناقشة وطرح مواضيع فنية وثقافية متنوعة، مثل: الفن الإسلامي، والحضور العالمي للنحت في المنطقة، والمشهد الفني في المملكة، واستخدام الرخام في المشهد الفني.

كما يسهم الملتقى في تعزيز المشاركة المجتمعية لنشر الثقافة والترفيه بين كافة فئات المجتمع، بالتعاون مع العديد من الجهات التعليمية والثقافية والفنية والترفيهية، حيث يعتزم الملتقى استقبال أكثر من 400 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية والجهات التعليمية عبر تنظيم 18 رحلة تعليمية لزيارة فعاليات الملتقى وحضور ورش العمل والمشاركة في الندوات ومشاهدة أنشطة النحت الحيّ.

وبالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تشارك مجموعة من طالبات قسم الفنون البصرية "مسار النحت" كمساعدات للنحاتين المحليين والعالميين في الملتقى، مما يساهم في اكسابهن الخبرة اللازمة عبر المشاركة في أعمال هذا الحدث الفني العالمي، إلى جانب الشراكة مع عددٍ من الجهات، مثل: موسم الرياض، ومعهد مسك للفنون، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وعدد من الجهات المتخصصة بالمجال الثقافي والفني.

سيفتح أبوابه للزوار ابتداءً من يوم الأحد 16 ربيع الآخر 1443ه الموافق 21 نوفمبر 2021م، حتى 6 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 10 ديسمبر 2021م، ابتداءً من الساعة الثانية مساءً حتى الساعة الخامسة مساءً، بينما تمتد ساعات العمل في الملتقى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، حتى الساعة 9 مساءً.

وسيتم في ختام أعمال الملتقى إقامة معرض للإعلان عن أفضل ثلاثة أعمال في الملتقى بعد اختيارها من قبل لجنة خبراء عالمية، وتكريم كافة الفنانين المشاركين في الملتقى. كما سيتم نقل جميع الأعمال الفنية المشاركة في الملتقى إلى مواقعها الدائمة التي تم اختيارها بعناية في مواقع مختلفة من مدينة الرياض لتساهم في تخسين صورة المدينة وإشاعة الجمال في أرجائها والتحفيز الإلهام والإبداع بين سكانها وزوارها.

ويتاح الدخول مجانا لفعاليات الملتقى، بعد الحجز المسبق والحصول على تذاكر الدخول من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج "الرياض آرت" www.riyadhart.sa، وذلك ضمن التزام الملتقى بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزوار من جائحة كوفيد-19.

كما خصص الملتقى، مركزاً إعلامياً لتقديم المعلومات حول فعالياته وأنشطته طيلة فترة انعقاده، وتزويد وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالتصاريح اللاّزمة.

ويعد "ملتقى طويق الدولي للنحت" الفعالية الثانية بعد احتفالية "نور الرياض" ضمن برنامج "الرياض آرت" أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، في 12 رجب 1440ه (19 مارس 2019 م) بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظه الله، بهدف تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030 "، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية فيها، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.