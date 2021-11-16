أخبار السعودية اليوم.. بلدية خميس مشيط تعلق على حادث دهس بعض السيدات.. و«التعليم» توضح مصير الكتب بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث أعلنت التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط، فيما كشفت وزارة التعليم عن استعداداتها لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول حضوريًا في المدارس، وإلى التفاصيل:

الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف خميس مشيط

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

إزالة 120 ألف صبة عشوائية بـ10 أشهر في العاصمة

أزالت أمانة منطقة الرياض 120 ألف صبة خرسانية عشوائية من مختلف أنحاء المدينة، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة، وإزالة عناصر التشوه البصري كافة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة في إطار رؤية المملكة 2030.

«بلدية خميس مشيط» تعلق على حادث مروري لبعض السيدات

أبدت بلدية محافظة خميس مشيط أسفها للحادث المروري الذي تعرضت له عدد من السيدات أثناء عبورهن طريق الأمير سلطان "طريق 100"، جاء ذلك في بيان للبلدية، قالت فيه: نأسف للحادث ونتمنى لهن الصحة والسلامة والشفاء العاجل.

أول تعليق من محمد علي الحسيني بعد حصوله على الجنسية

رفع محمد علي الحسيني، أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة منحه الجنسية السعودية، كما أعرب عن فخره واعتزازه بحصوله على الجنسية السعودية، التي وصفها بأنها فخر كل عربي ومسلم، وفقًا لما نقلت عنه وسائل إعلام محلية ودولية.

الاستعداد لأداء الاختبارات حضوريًا بعد انقطاع عامين

تنطلق بعد غد الأربعاء، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام.

«التعليم» توضح مصير الكتب بعد انتهاء الفصل الدراسي

مع انتهاء الفصل الدراسي الأول سيتعين على الطلاب الاحتفاظ بالكتب وعدم رميها وفق تنبيهات وزارة التعليم بهذا الشأن، وكانت وزارة التعليم أكدت أن الكتب المدرسية لهذا العام ستكون فقط نسختين لكل منهج دراسي على أن يتم استعمال النسختين لكافة الفصول الدراسية الثلاثة التي أقرتها الوزارة بدءاً من هذا العام.

صندوق الاستثمارات يحذر من أي تواصل ينتحل اسمه

حذر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مشيرًا إلى أنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

توضيح من «الموارد البشرية» بخصوص الإجازة السنوية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ٢١ يوما، مضيفة أنه نصت المادة 109 من نظام العمل: 1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ٢١ يوما تزداد إلى مدة لاتقل عن ٣٠ يوم إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة.

4 أسباب لسحب وإسقاط الجنسية السعودية

كشفت مواد نظام الجنسية العربية السعودية الصادر والمنشور في 1374/01/01هـ الموافق 29/08/1954 مـ بقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ، شروط الحصول على الجنسية السعودية وكذلك أسباب إسقاطها.

ضبط مواطنين ارتكبوا مخالفة صيد كائنات فطرية

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه بالتنسيق مع شرطة محافظة تربة، تم تحديد هوية مخالفين لنظام البيئة، وهم (3) مواطنين، ارتكبوا مخالفة صيد كائنات فطرية محظور صيدها (الذئب العربي)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

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