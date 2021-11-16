استثمارات المصريين في السعودية تتخطى حاجز 5 مليارات ريال

قالت عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة، في المملكة العربية السعودية ، إن إجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية سجَّل نحو 1.4 مليار دولار.

وأوضحت غادة غزاوي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة، بأن إجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية تخطى حاجز خمسة مليارات ريال بنهاية عام 2020.

وأشارت غزاوي إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية في قائمة كبرى الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها في المملكة العربية السعودية خلال عام 2020 بإجمالي 160 رخصة، وفقا لما نقلت "بوابة الأهرام".

ولفتت غزاوي إلى أنه في المقابل تعد مصر حاليا ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية في المملكة، بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7.5 مليار دولار.

وقالت إن السعودية تعتبر ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت ستة مليارات دولار موزعة على نحو 500 مشروع.

وأكدت أن هذه "المؤشرات إيجابية جدًّا في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"".

ولفتت غزاوي إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2020، تخطى نحو 5.5 مليار دولار. وفي عام 2021، ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.

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