عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة

إنتاج الشتلات
ويدخل ضمن مهام مركز تنمية الغطاء النباتي، مهمة وضع مبادرات وبرامج ومشروعات تنمية الغطاء النباتي ومتابعة تنفيذها، وتطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته، فضلا عن الموارد الوراثية النباتية، والعمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي في جميع مناطق التنمية، كما يعمل المركز على إدارة المشاتل والمعاشب وبنوك البذور، لإنتاج الشتلات للنباتات البرية والساحلية لدعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي وحفظ الموارد الوراثية النباتية، وكذلك وضع الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وفقا لدراسات الحمولة الرعوية لكل منطقة، مع تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الغطاء النباتي.
توازن بيئي
وفي الأسبوع المنصرم جرى إطلاق عدد من الغزلان والمها العربي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ضمن جهود المحمية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والقوات الخاصة للأمن البيئي، لإعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، لما لها من دور كبير في النظام البيئي، كما أنها تمثل جزءا من التراث الحضاري والطبيعي للمملكة، وتسهم في إعادة التوازن البيئي.
محميات طبيعية ومساحتها
الإمام تركي بن عبدالله
91500 كيلو متر مربع
الملك سلمان بن عبدالعزيز
130700 كيلو متر مربع
الملك عبد العزيز
15700 كيلو متر مربع
الأمير محمد بن سلمان
17000 كيلو متر مربع
الإمام عبدالعزيز بن محمد
11300 كيلو متر مربع
الإمام سعود بن عبدالعزيز
2240 كيلو مترًا مربعًا
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