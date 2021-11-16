عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور

وأشاد آل منيف بالجهود التي يقوم بها رجال المرور في منطقة نجران ومحافظاتها، من خلال معالجة النقاط السوداء، وتفعيل التعليمات وإرشادات السلامة المرورية على الطرقات.
ووفقا للإحصائية جاءت منطقة الباحة ثانيا بـ 985 حادثا داخل المدينة، و659 حادثا خارجها بمجموع 1.644 حادث، وجاءت منطقه حائل ثالثا بعدد الحوداث داخل المدينة بـ 3.564 حادث بينما سجلت خارجها 1.220 بمجموع 4.784.
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