عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور

سجلت منطقه نجران أقل عدد حوداث مرورية داخل المدن، خلال عامي 1440-1441، حيث بلغ إجمالي الحوداث 890 حادثا، وخارجها 584 بإجمالي 1.474 حادث مروري، فيما أرجع أمين مجلس شباب منطقة نجران محمد آل منيف، قلة الحوادث المرورية بالمنطقة إلى عدة أسباب أهمها، تكثيف كاميرات ساهر في الشوارع الرئيسية، وزيادة الوعي لدى الشباب من خلال تثقيفهم بمخاطر القيادة المتهورة في مدارس التعليم العام والجامعة، وكذلك قوة الرقابة الذاتية من قبل الآباء، بالإضافة إلى وضع المطبات الصناعية في العديد من الشوارع الفرعية، التي تشهد كثافة مرورية داخل الأحياء.

وأشاد آل منيف بالجهود التي يقوم بها رجال المرور في منطقة نجران ومحافظاتها، من خلال معالجة النقاط السوداء، وتفعيل التعليمات وإرشادات السلامة المرورية على الطرقات.

ووفقا للإحصائية جاءت منطقة الباحة ثانيا بـ 985 حادثا داخل المدينة، و659 حادثا خارجها بمجموع 1.644 حادث، وجاءت منطقه حائل ثالثا بعدد الحوداث داخل المدينة بـ 3.564 حادث بينما سجلت خارجها 1.220 بمجموع 4.784.