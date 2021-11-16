شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تؤكد جاهزية المدارس للاختبارات الحضورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرحت متحدث وزارة التعليم ابتسام الشهري، أمس، بأن الوزارة ممثلة بإدارة التعليم، بدأت منذ وقت مبكر تشكيل اللجان الإشرافية التي تنظم أعمال وسير الاختبارات، وتتحقق من الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات من حيث توزيع المهام على المشرفين أو المرشدين أو حتى مديري المدارس والمعلمين أيضا، وهذه اللجان يتمثل دورها في متابعة استعدادات المدارس بكافة المناطق والمحافظات لبدء الاختبارات حضوريا للمتوسطة والثانوية، والتحقق من جاهزية المدارس من حيث تنظيم دخول وخروج الطلاب، وتوفير المعقمات والكمامات، أو المحافظة على التباعد.

وهذا الاهتمام والتحقق من الاستعداد لا يتم فقط داخل المدارس، بل أيضا يمتد إلى خارج المدرسة في وسائل نقل المدرسين، كل هذه الإجراءات يتم تطبيقها في وزارة التعليم وفق البروتوكولات الصحية المبلغة من «وقايتي».