شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره البوركيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، العلاقات الثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والبوركينيين في الخارج بجمهورية بوركينافاسو ألفا مامادو باري، وذلك خلال استقباله له أمس في مقر الوزارة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين في كافة المجالات، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.