شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدب والنشر» تنظم أول مؤتمر للفلسفة في ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس، اعتزامها تنظيم أول مؤتمر للفلسفة يقام في المملكة بشكل سنوي تحت اسم «مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة»، الذي سيستضيف متخصصين دوليين في الفلسفة ونظرياتها وتطبيقاتها الحديثة من جميع أنحاء العالم، على أن تعقد الدورة الأولى من المؤتمر في الفترة من 8-10 ديسمبر المقبل تحت شعار «مهرجان الأفكار».

وأوضحت أن المؤتمر في دورته الأولى اعتمد مفهوم «اللا متوقع» محورا مركزيا ينسج المشاركون حوله موضوعاتهم وتأملاتهم وأبحاثهم ذات الصلة بهذا المفهوم انطلاقا من نظريات الأخلاق وأبعادها المفاهيمية، ومستجدات التقدم العلمي، والوتيرة المتسارعة لتطبيقات التكنولوجيا، وسيتناول المؤتمر حضور الفلسفة المؤثر في مختلف الأنشطة الإنسانية، عبر برنامج حافل بالمحاضرات والجلسات الحوارية، وبالأنشطة الموازية مثل مساحة التجارب التفاعلية التي تتناول الموضوعات الفلسفية بطريقة إبداعية، وورش العمل، ومعرض مصاحب للمشاريع الفلسفية، إلى جانب أنشطة الأطفال واليافعين، وأركان مخصصة للقراءة والاطلاع.

ويستهدف المؤتمر حضورا متنوع الاهتمامات والخبرات والخلفيات الأكاديمية والمهنية، كما يسعى إلى بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات المعنية كافة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، من أجل دعم الفلسفة وتعزيز حضورها وامتدادها الفكري والثقافي والمعرفي في جميع مجالات الحياة.