شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف زهرة تزين كورنيش دارين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية القطيف ممثلة في إدارة الحدائق والتشجير، من زراعة ٢٠ ألف زهرة موسمية و١٥٠ شجرة في كورنيش دارين لإضفاء مظهر جمالي والحد من التلوث البيئي وتعزيز جودة الحياة. وكثفت البلدية أعمال زراعة الأشجار في طريق الخليج العربي، وشارع أُحد، وشارع حمزة بن عبدالمطلب، وشارع الحسين بن علي بتاروت لتحسين المشهد الحضري. وواصلت البلدية بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة تكثيف جولاتها الرقابية على سوق السمك المركزي مؤخرا، وصادرت ٣٩٠ كيلو جراما من الأسماك التي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب مخالفة اشتراطات الحفظ والتخزين، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم.