شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الشرقية» تكرم موظفيها المترقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بإدارة المياه مؤخرا، موظفيه الذين تمت ترقيتهم بالوزارة.

وأكد مدير عام الفرع م. عامر المطيري، أن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود وإخلاص وتفاني الزملاء خلال فترة عملهم بالفرع أو الجهات التابعة له، وبفضل من الله ثم بجهود الزملاء بالفرع والمكاتب، يسير الفرع بخطى وثابة تواكب طموح الوزارة وتعكس رؤية المملكة 2030، متمنيا للجميع التوفيق.

وقال مدير عام إدارة المياه بالفرع م. خالد الحمادي: الحفل لزملائنا الموظفين الذين تمت ترقيتهم، ولا شك أن أي نجاح أو ترقية لزميل هو نجاح لنا وترقية لنا جميعا، وهذا الحفل الصغير انعكاس لمشاعر كبيرة من زملائكم تجاهكم، كما أنقل لكم تهنئة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري وكافة الزملاء، وأثمن دور الوزارة الدائم في إقامة هذه المناسبات، لما لها من أثر إيجابي على عطاء الموظفين.