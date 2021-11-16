شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام 31 امرأة في «الدعوة والإرشاد» برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثمرت جهود جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة «القسم النسائي»، عن إعلان دخول 31 امرأة إلى الإسلام، وذلك منذ بداية عام 2021، ليبلغ مجموع من أسلم في هذه الجمعية منذ افتتاحها 4 آلاف مسلم من الجنسين، كما قدم القسم عدة برامج وأنشطة خلال العام نفسه، استفاد منها 3887 مستفيدة.

وذكر القسم أن حُسن التعامل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة من قبل مكفولي المسلمات الجدد كان سببا في رغبتهن بالتعرف على الإسلام، وأنه بعد حضورهن المحاضرات العامة عن بُعد، وبعض الدروس اليومية، أكدن رغبتهن في الدخول في الإسلام.

ويواصل القسم برامجه وأنشطته خلال عام 2021، ومنها: «البرامج الأسرية الهادفة»، وتتكون من سلسلة من المحاضرات التي تدور حول موضوع واحد لمدة خمسة أيام، وتهدف إلى توعية الأسرة وتثقيفها في المجال الفكري والتربوي والأسري والاجتماعي، وكان من أبرز هذه العناوين صلة الأرحام والتربية أمانة ومسؤولية والصحبة الصالحة والتعامل مع الابن المراهق وأسرار السعادة الزوجية، وبلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 3887 مستفيدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية م. حسين القحطاني، أن هذا البرنامج ما كان ليتم لولا توفيق الله تعالى وفضله، ثم جهود الأخوات في القسم النسائي في هذا البرنامج وغيره من البرامج الدعوية والتوعوية، مشيرا إلى أن عدد من أسلم في الجمعية منذ افتتاحها وصل إلى 4 آلاف مسلم جديد تقريبا، وهذا بفضل الله تعالى ثم ما تتلقاه جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة من دعم وتسهيلات من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.