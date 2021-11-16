شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «ملكية الجبيل» و«غرفة الشرقية» لتعزيز جودة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بقطاع التعليم بالجبيل، وغرفة الشرقية، مؤخرا، مذكرة تعاون تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية والتدريب في قطاع التعليم، وذلك بالمقر الرئيس للغرفة، ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة مدير عام التعليم د. علي بن حسن عسيري ومن جانب الغرفة الأمين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة د. أحمد بن زيد آل حسين ورئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي.

تهدف المذكرة إلى تعزيز روابط التعاون المتبادل بين الطرفين من أجل دعم وخدمة المجتمع وقطاع الأعمال، من خلال الإسهام في تحسين الجودة التدريبية والاهتمام بالبعدين الإنساني والمجتمعي، وتعزيز روابط التعاون بين الطرفين خاصة في قطاع التعليم، وتقديم الخبرات العملية والنظرية في مجال التدريب والبرامج لتحقيق الأهداف المرجوة بين الطرفين.

وأوضح د. عسيري أن مذكرة التعاون جاءت لتأطير التعاون مع غرفة الشرقية لما فيه مصلحة الطرفين بما يعزز العمل المشترك، وأنها تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات مشتركة تدعم العديد من الجوانب والفعاليات والتخصصات إلى ما فيه من خدمة لمنسوبي القطاع والمجتمع الخارجي ضمن الأهداف التي تدعم رؤية المملكة 2030.

أما الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل فقال إن المذكرة تمثل التكامل بين الغرفة وجميع الجهات التي تتقاطع معها، لإثراء القطاعات التعليمية والتخصصية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المذكرة تسعى إلى سبل التكامل وتبادل الخبرات بين الهيئة والغرفة، واستقطاب المدربين المحترفين في مجالات متخصصة لدى الطرفين، بالإضافة إلى الشراكة في تقديم برامج تدريبية لخدمة المجتمع وقطاع الأعمال.