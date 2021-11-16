شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 35 موظفا من منسوبي «عمل الجبيل» ضد الإنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى 35 موظفا من مكتب عمل الجبيل لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك في الحملة التي نفذها المكتب مؤخرا بالتعاون مع مستشفى رأس تنورة، واستهدفت منسوبي المكتب والمراجعين، وأكد مدير المكتب مطلق القحطاني استمرار الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة للتسهيل على الموظفين والمراجعين وتقديم الخدمات للجميع.

كما أكدت الصحة أن جميع التطعيمات متوافرة في المراكز الصحية، مشيرة إلى أن التطعيم آمن ومجاني ولا يوجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت نجاحه لسنين طويلة في جميع دول العالم.

وتأتي هذه الأنشطة استكمالا لجهود وزارة الصحة بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.