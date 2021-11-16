شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. غرس 200 شتلة في حملة التشجير بـ«تقنية البنات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإطلاق مبادرة « السعودية الخضراء» بهدف تعزيز الغطاء النباتي، دشنت الكلية التقنية للبنات بالأحساء برئاسة عميد الكلية سارة بنت عبدالله الصرعاوي بالتعاون مع الفريقين الكشفي والتطوعي، حملة التشجير لساحات الكلية.

توزيع الشتلات

بدأت الفعاليات بالتجمع داخل الكلية، والانطلاق نحو الأماكن المخصصة للتشجير، وتوزيع الشتلات على الفرق المشاركة في الحملة، وغرس ما يقارب 200 شتلة.

ثقافة المسؤولية

وقالت عميد الكلية إن الحملة تأتي بتوجيهات من إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، وإن المبادرة تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وصون الطبيعة وحماية البيئة، كما عززت المشاركة ثقافة المسؤولية المجتمعية التي تسعى المؤسسة إلى نشرها وترسيخها.

زيادة الوعي

وأوضحت منسق الاتصال المؤسسي هدى بنت خالد النعيم، أن الحملة استهدفت غرس 200 شتلة، وأعربت عن شكرها لكل من أسهم في إنجاح المبادرة، كما أكدت أن الكلية على استعداد للقيام بحملات مشابهة لزيادة الوعي لدى المتدربات بأهمية المحافظة على البيئة، والاهتمام بعملية التشجير لتوفير أجواء تدريبية نقية وصحية.