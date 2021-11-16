شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة سلفتة الشوارع بالقيصومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية القيصومة ممثله بإدارة التشغيل والصيانة العمل على سفلتة ومعالجة عدد من الحفريات في مواقع مختلفة بالمدينة.

ونفذت البلدية ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة أعمال صيانة وإعادة صبغ وطلاء الأرصفة بالشوارع الرئيسية والداخلية ضمن مشاركتها بمبادرة تحسين المشهد الحضري. وواصلت البلدية ممثلة بإدارة النظافة أعمالها في رفع الأنقاض وإزالة المخلفات من داخل الأحياء السكنية، كما واصلت أعمال نظافة الحدائق وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، بهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة. وكانت البلدية نفذت حملات ضمن مشروع الرقابة على المباني والمنشآت، للحد من مخالفات البناء، وذلك عبر رصد المخالفات الإنشائية وإنذار أصحابها بسرعة إزالتها، مؤكدة عدم تهاونها في مخالفة المتهاونين.