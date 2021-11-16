شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 جولة تحرر 70 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1210 جولات رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 70 مخالفة، وإغلاق منشأة واحدة مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت 8 بلاغات، عبر مركز البلاغات «940»، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق توكلنا.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.

ولفتت إلى حرصها على رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة. ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات «940» لمعالجتها.