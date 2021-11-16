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متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالأسواق

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الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الظهران الجولات الميدانية الدورية على المنشآت الغذائية وذلك لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وتحضيرها للمحافظة على الصحة العامة.

وكثفت البلدية أعمال رفع وإزالة المخلفات من الأراضي الفضاء بمدينة الظهران، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، كما أزالت 29 سيارة تالفة ومهملة من الأحياء. ونفذت البلدية ممثلة بإدارة رخصة البناء، حملة ميدانية على عدد من محطات الوقود، أسفرت عن إغلاق محطتين إغلاقا كليا لعدم تنفيذ لائحة المحطات الجديدة بشأن تطوير وتحسين خدماتها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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