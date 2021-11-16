شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الظهران الجولات الميدانية الدورية على المنشآت الغذائية وذلك لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وتحضيرها للمحافظة على الصحة العامة.

وكثفت البلدية أعمال رفع وإزالة المخلفات من الأراضي الفضاء بمدينة الظهران، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، كما أزالت 29 سيارة تالفة ومهملة من الأحياء. ونفذت البلدية ممثلة بإدارة رخصة البناء، حملة ميدانية على عدد من محطات الوقود، أسفرت عن إغلاق محطتين إغلاقا كليا لعدم تنفيذ لائحة المحطات الجديدة بشأن تطوير وتحسين خدماتها.