شكرا لقرائتكم خبر عن .. ومعالجة 15.7 مليون م2 إحداثات غير نظامية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة الأحساء، إحداثات غير نظامية على عدد 20 موقعا، يبلغ إجمالي مساحاتها 15.742.085 مترا مربعا في أرجاء المحافظة، خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي 1443هـ، وذلك بالتنسيق المباشر مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالمحافظة، والتي تضم في عضويتها «المحافظة، الأمانة، الشرطة، مكتب وزارة المالية، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة».

يذكر أن اللجنة لا تقوم بتنفيذ إزالة التعدي إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة المتبعة، فيما تتركز المهمة الرئيسة للجنة في مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة أي إحداثات تقع على الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها وإيقاف من يعمل دون رخصة تخوله حق العمل وذلك من خلال الوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثيات فيها، سواء أكان التبليغ من الجهات الحكومية أو المواطنين.