شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير جوامع ومقابر قرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية قرية العليا تنفيذ مبادرة «لنجعلها خضراء»، بزراعة الجوامع والمقابر بمشاركة المتطوعين، بهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، ورفع ثقافة التطوع بين الأفراد والأسر.

ونفذت البلدية أعمال تركيب «كراسي ذكية» بالطاقة الشمسية وتشتمل على شواحن وساعة وتاريخ ومواقيت الصلاة كذلك شبكة واي فاي في الممشي الرياضي وبعض الحدائق العامة.

وكانت البلدية كثفت أعمالها في طلاء الأرصفة وأعمدة الإنارة وصيانة عدد من تشققات السفلتة في الشوارع الرئيسية والداخلية وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري.