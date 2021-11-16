شكرا لقرائتكم خبر عن 20 متدربة على «الزراعة المنزلية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، البرنامج التدريبي «الزراعة العضوية المنزلية»، وقال مدير فرع الوزارة م. عامر المطيري: إن البرنامج تم بالتعاون مع جمعية العطاء النسائية، واستغرق خمسة أسابيع، واستهدف تدريب 20 متدربة.

وأضاف: الزراعة المنزلية أصبحت ثقافة لدى الكثير من النساء، ولا يكاد يخلو منزل من المزروعات والنباتات الداخلية والخارجية، موضحًا أن البرامج التوعوية والأنشطة الإرشادية مثل المحاضرات، وورش العمل، والدورات الزراعية المتعلقة بمجال الزراعة المنزلية تعمل على رفع المستوى المعرفي لدى المزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي، وبالتالي جودة الإنتاج، وهذا ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

من ناحيته، بين مدير الثروة النباتية المشرف على البرنامج م. زكي آل عباس، أن البرنامج يستهدف تعريف المتدربات بمبادئ الزراعة المنزلية، من خلال التعرف على طرق الزراعة وصناعة الكمبوست واختيار البذور والشتلات وطرق إكثارها، واختيار المراكن الزراعية، وأنظمة الري، وأنواع الأسمدة ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية.

وأضاف: احتوى البرنامج على أيام نظرية عبارة عن محاضرات عن طريق برنامج زووم، قدمها عدد من المختصين الزراعيين، إضافة إلى يوم ميداني في كل أسبوع لإكساب المتدربات بعض المهارات الزراعية العملية مثل التطعيم وعمل الكمبوست.

في حين قالت العضو المؤسس للجمعية د. أحلام القطري: إنه من حسن الحظ أن رؤية المملكة 2030 الرائدة تضمنت جانب النهضة الزراعية وشجعت عليه، وإن التعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أكسب منسوبات الجمعية مهارات جديدة وأساسية للزراعة العضوية.

وتابعت: كان التدريب رائعًا ومن جهة الاهتمام بالزراعة، خاصة العضوية منها، وكان من بين المتدربات سيدات بدأن بالزراعة المنزلية سواءً التجميلي منها أو المنتج للمحاصيل التي يمكن تغطية حاجة المنزل منها، بالإضافة لبيعها إن أمكن، ولكنهن كن بحاجة ماسة للتدريب؛ لتطوير هذا الجانب، ومن ثم نقله للآخرين.