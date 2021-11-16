شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 52 يوما.. إنذار 28 عربة «فود ترك» مهملة بالخبر للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنذرت بلدية محافظة الخبر، أكثر من 28 من عربات بيع الأطعمة المتنقلة «فود ترك» بحي العليا، وذلك في إطار حرص البلدية للتأكد من نظامية عملها حسب الاشتراطات المحددة للعربات المتنقلة وجهودها في تنظيم منطقة «فود ترك» بالعليا.

حجز المواقع

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر م. مشعل الحربي أنه تم رصد عدد من الملاحظات، منها وجود أكثر من 28 عربة مخالفة، وعدم عملها وتشغيلها منذ فترة طويلة، إضافة إلى حجز مواقع دون الاستفادة منها أو إتاحة الفرصة لأشخاص آخرين بالاستفادة من الموقع، مما تطلب إعطاء مهلة لهم لتشغيلها أو إزالتها.

دعم الشباب

وأكد م. الحربي حرص بلدية الخبر على دعم الشباب السعودي وتوفير بيئة عمل تعزز من هذا النشاط ووضعها ضمن الإطار التنظيمي وبما لا يتعارض مع مكانة الخبر الاقتصادية والتجارية والسياحية، لافتًا إلى أن البلدية منحت التصاريح في أماكن متعددة وذات أهمية ويحيط بها مساحات شاسعة لوقوف المركبات وقربها من الأماكن العامة والمواقع السياحية، وتلك التي تستضيف فعاليات مجتمعية وأنشطة ترفيهية مختلفة.

تلقي الطلبات

وأكد أن هذه الخطوة تسهم في تنويع طرق تقديم الخدمات للمستهلكين وتنظم عمل العربات المتنقلة عبر منحها التراخيص بعد التأكد من استيفائها المتطلبات والاشتراطات الصحية والفنية، مشيرًا إلى أن بلدية الخبر تتلقى بشكل مستمر طلبات منح الترخيص لمركبات الأطعمة والمشروبات المتنقلة.

إجراءات نظامية

وكانت بلدية الخبر قد أمهلت أصحاب عربات الـ «فود ترك» المهملة، 15 يومًا لإعادة تشغيلها، أو إزالتها، إلى أن انتهت المهلة دون رفع العربات من قبل أصحابها، ما دفع البلدية لمطالبة أصحاب العربات في منطقة «العليا» والمناطق الأخرى، بسرعة معالجة أوضاعها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية.

جذب الزوار

وقال مواطنون: إن وجود عربات الفود ترك المهملة يؤثر على المنظر العام للموقع وعلى السياحة بالمنطقة، التي تعد وجهة لشريحة كبيرة خصوصا في فصل الشتاء وتحسن درجة الحرارة، وإن بقاءها في أماكنها يعيق دخول أشخاص يرغبون بالاستفادة من المساحات لتشغيل مشاريعهم، مطالبين بضرورة إزالة جميع العربات المهملة وإتاحة الفرصة لتشغيل مشروع آخر يضيف مزايا للموقع ويساعد على جذب الزوار.

وأكدوا أن عربات الـ «فود ترك» المهملة، تؤثر سلبًا على المنطقة، وعلى الوافدين، إضافةً إلى العربات الأخرى التي تعمل بجد واجتهاد، مطالبين بضرورة تسليم تلك العربات، لمَنْ لديه الرغبة الحقيقية في العمل.