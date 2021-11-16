شكرا لقرائتكم خبر عن أركان تعريفية وزيارات ميدانية في «عالمي التوعية بالمضادات الحيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بعد غد الخميس، الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية لعام 2021، والذي يستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، تحت شعار «انتشار الوعي.. أوقفوا المقاومة».

وأوضح مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري أن الفعالية تستهدف رفع الوعي لدى المربين والمستهلكين، بالاستعمال الأمثل للمضادات والأدوية البيطرية بحذر، وتحت إشراف مباشر من الأطباء البيطريين، لضمان فعاليتها، والتي بها يتحقق الأمان والسلامة، التي ينعكس عليها ضمان صحة الحيوانات ورفاهيتها، والتي لها الأثر في صحة الإنسان في المقام الأول لكونه مستهلك الغذاء من المصدر الحيواني، بالإضافة إلى الاهتمام بتطبيق الممارسات الجيدة لرعاية الحيوان.

وأضاف: الفعالية ستكون من خلال تدشين أركان تعريفية إرشادية في الوحدة البيطرية بالدمام، والزيارات الميدانية من قبل المختصين بإدارة الأسواق والمسالخ بالفرع والجهات التابعة لأسواق الماشية والأعلاف، بالإضافة إلى المسالخ ومحلات بيع اللحوم بالأسواق المركزية بجميع مدن ومحافظات المنطقة.