شكرا لقرائتكم خبر عن حجز الدبابات المخالفة بالمتنزه البري غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حجزت إدارة الرقابة والنظافة ببلدية غرب الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، الدبابات المخالفة، بعد ضبطها بالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام، وذلك ضمن الحملات المتواصلة على المتنزه البري؛ لمنع المخالفات وحرصا على سلامة الجميع.

من ناحيتها، تابعت إدارة الحدائق والتجميل، زراعة الأزهار والمسطحات الخضراء في الشوارع الرئيسية، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، وتحقيق جودة الحياة وأنسنة المدن، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

على جانب آخر، كثفت إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.